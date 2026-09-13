/BRICS Summit: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു. ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപനത്തിന് ശേഷം ലോകനേതാക്കൾ മടങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ യാത്രതിരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഉച്ചകോടിയുടെ അധ്യക്ഷപദവി ചൈനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി.
ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സംയുക്ത യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി, പരിഷ്കരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നീ പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനമാണ് പ്രധാനമെന്ന സന്ദേശം നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സുസ്ഥിര വളർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച നയതന്ത്ര നേട്ടമായാണ് ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയകരമായ സമാപനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. വിവിധ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനാ തലവന്മാരും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി. നിലവിലെ ആഗോള പ്രതിസന്ധികളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ സംയുക്തമായ പരിശ്രമങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കൃത്രിമബുദ്ധിയെ (എഐ) ആയുധമാക്കുന്നതിനെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം കസാക്കിസ്ഥാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഈജിപ്ത്, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
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