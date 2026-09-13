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BRICS Summit: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

BRICS Summit Concluded: ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച നയതന്ത്ര നേട്ടമായാണ് ഈ ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയകരമായ സമാപനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 13, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:56 PM IST
BRICS Summit: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചു; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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