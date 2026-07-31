/മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് 9 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മുംബൈ; മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ പുലർച്ചെ നാലുനില പാർപ്പിട സമുച്ചയം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 9 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കോഹിനൂർ എന്ന് പേരുള്ള നാല് നില റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടമാണ് പെട്ടെന്ന് തകർന്നുവീണത്.
നിരവധിപേർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനായി ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീവണ്ടി നിസമ്പൂർ സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ നേരത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നുവീണത്. അറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Bhiwandi Building Collapse: Death toll rises to nine; NDRF officer injured during rescue operation in Thane— ANI Digital (@ani_digital) July 31, 2026
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