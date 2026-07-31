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മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് 9 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭിവണ്ടിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു, നിരവധിപേർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 31, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:52 AM IST
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് 9 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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