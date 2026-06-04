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Annapurna Scheme: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജൂൺ മുതൽ പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും, എങ്ങനെ? അറിയാം...

Annapurna Scheme: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ അന്നപൂർണ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ ലഭിക്കുക എന്നറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 04, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:13 PM IST
Annapurna Scheme: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജൂൺ മുതൽ പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും, എങ്ങനെ? അറിയാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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