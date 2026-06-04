/Annapurna Scheme: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജൂൺ മുതൽ പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും, എങ്ങനെ? അറിയാം...

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വനിതാ-ശിശു വികസന സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച "അന്നപൂർണ്ണ യോജന" ജൂൺ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപ നൽകും.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നപൂർണ്ണ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉടൻ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിരവധി തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. അതായത് ഈ പണം ഏതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ലഭിക്കുക? അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കും, ആർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് അറിയാം.
ഈ പണം സ്ത്രീകളുടെ ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. തുടർന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പണം ഉപയോഗിക്കാം.
വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നപൂർണ്ണ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യത്തെ 25 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ലഭിക്കുക. നേരത്തെ ലക്ഷ്മി ഭണ്ഡാർ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അന്നപൂർണ്ണ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഫണ്ട് നൽകും. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ഭണ്ഡാർ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ അന്നപൂർണ്ണ യോജനയിലേക്ക് സ്വയമേവ മാറ്റപ്പെടും.
ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. കൂടാതെ സ്ഥിരമായ സർക്കാർ ജോലി ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കണം. അതുപോലെ സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ബോഡികൾ, പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സഹായത്തോടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പതിവായി ശമ്പളമോ പെൻഷനോ ലഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പണം ലഭിക്കില്ല.
കൂടാതെ എസ്ഐആറിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. എങ്കിലും എസ്ഐആർ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ആരെങ്കിലും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിയമപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.
പുതിയ ആളുകൾ എങ്ങനെ ചേരും?
പുതിയ അപേക്ഷകർക്കായി അന്നപൂർണ യോജന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഉടൻ തുറക്കും. സ്ത്രീകൾ അവിടെ അപേക്ഷിക്കുക. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർ (ബിഡിഒ), നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സബ്-ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ (എസ്ഡിഒ), കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ പുതിയ അപേക്ഷകളും അംഗീകൃത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് പരിഗണിക്കും.
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