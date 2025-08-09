English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rain In Delhi: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ; 90 വിമാനങ്ങൾ വൈകി!

Delhi NCR Rain Latest Updates: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ വ്യാപകമായ വെള്ളക്കെട്ടും നൂറിലധികം വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. ഐഎംഡി റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:12 AM IST
  • രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു ‍
  • ഡൽഹിയിലും നോയിഡയിലും നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി
  • റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

  1. Delhi Rain: സിവിൽ സര്‍വീസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ വെള്ളം കയറി; മൂന്ന് മരണം, 2 പേര്‍ കസ്റ്റഡിയിൽ

Heavy Rain In Delhi: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ; 90 വിമാനങ്ങൾ വൈകി!

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു. ‍ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലും നോയിഡയിലും നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ ​ഗതാ​ഗതം തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ശമനം; വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ല!

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് 90 ലധികം വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുകയും നാലെണ്ണം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ശനിയാഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. 

നിലവിലെ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ തുടങ്ങിയ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ​ഗസ്റ്റ് 13, 14 തീയതികളിലും ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ്; അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും

തുടർച്ചയായ മഴ ഡൽഹിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അതുപോലെ നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപകട മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

