English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Tamil Nadu Assembly Election 2026: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 നാൾ, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വൻ പണവേട്ട; ഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ കാറിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് 2.44 കോടി രൂപ

പിടിച്ചെടുത്ത പണം പെരമ്പല്ലൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:45 PM IST
  • പെരമ്പല്ലൂരിൽ ഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ കാറിൽ നിന്ന് 2.44 കോടി രൂപയാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്.
  • ഡിഎംകെ കർഷക യൂണിയൻ നേതാവ് ജയരാമന്റെ കാറിൽ നിന്നാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത്.

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ പെരമ്പല്ലൂരിൽ വൻ പണവേട്ട. പെരമ്പല്ലൂരിൽ ഡിഎംകെ നേതാവിന്റെ കാറിൽ നിന്ന് 2.44 കോടി രൂപയാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്. ഡിഎംകെ കർഷക യൂണിയൻ നേതാവ് ജയരാമന്റെ കാറിൽ നിന്നാണ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഡിഎംകെ ജില്ലാ കർഷക വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഓർഗനൈസറായ കീലപുലിയൂർ സ്വദേശി ജയരാമൻ, രാജേഷ് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പിടിയിലായി. 

Add Zee News as a Preferred Source

കാറിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പണം പെരമ്പല്ലൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അനിതയ്ക്ക് കൈമാറി. സംഭവത്തിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കാർ ഡ്രൈവർ രാജേഷ് കണ്ണനെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പണം ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് കൈമാറും.

എക്സൈസ് സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീസർ പളനിസെൽവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് സംഘമാണ് പണവുമായി നേതാക്കളെ പിടികൂടിയത്. പതിവ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ അഞ്ച് കാർട്ടൺ പെട്ടികളിലായി 500 രൂപയുടെ കെട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആകെ 2,44,97,500 രൂപയാണ് പിടിച്ചെടുത്തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാ​ഗമായി 2,283 ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ടീമുകളെ തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ 100 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Tamil Nadu Assembly Electioncash seizedതമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്ഡിഎംകെ

Trending News