/കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ്: മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചാമരാജ് നഗറിലുള്ള കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ എത്തിയവരാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഈ വാദം നാട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായി തള്ളി. വെടിവയ്പ്പ് വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ജനരോഷം ഉയർന്നു. പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുകയും കെട്ടിടവും വനപാലകരുടെ ഉപകരണങ്ങളും അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 78 സൈനികർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ധീരതയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മലയാളി തിളക്കം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം തകർത്ത ധീരതയ്ക്കാണ് മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മേജർ തരുൺ വാസുദേവന് ശൗര്യചക്ര നൽകി ആദരിച്ചത്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച 13 പേരുൾപ്പെടെ ആകെ 78 സൈനികർക്കാണ് ഇത്തവണ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം ലഭിച്ചത്.
ഒൻപത് പേർക്ക് കീർത്തിചക്രയും 19 പേർക്ക് ശൗര്യചക്രയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണിപ്പുരിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ ധീരമായി ചെറുത്ത ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനിയോ ഫ്രാൻസിസ്, കത്വ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിലെ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കിഷ്ത്വാർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഹവിൽദാർ ഗജേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ കീർത്തിചക്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി.
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