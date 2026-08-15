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കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ്: മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം

സംഭവത്തിൽ പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു. ഓഫീസ് കെട്ടിടവും വനപാലകരുടെ ഉപകരണങ്ങളും ഇവർ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:25 PM IST
കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ്: മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം
Image Credit: karnataka | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കാവേരി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ്: മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം
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