Bank Fraud: 2,700 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: ശ്രീ ഗണേഷ് ജ്വല്ലറി പ്രൊമോട്ടർ കമലേഷ് പരേഖ് അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശ്രീ ഗണേഷ് ജ്വല്ലറി ഹൗസ് (ഐ) ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ കമലേഷ് പരേഖ് അറസ്റ്റിൽ. 2700 കോടിയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലാണ് സിബിഐ ആണ് കമലേഷ് പരേഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ (യുഎഇ) നിന്ന് കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള ശ്രീ ഗണേഷ് ജ്വല്ലറി ഹൗസ് (ഐ) ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് കമലേഷ് പരേഖ്. പരേഖിനെ ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
2016ൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സിബിഐയുടെ ബാങ്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ബ്രാഞ്ചാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കമ്പനിയും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് 25 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തെ 2,672 കോടി രൂപ കബളിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ആരോപണം.
Also Read: Stale Food: ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നൽകുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം; മെസ് അടപ്പിച്ചു, ഗ്ലോബൽ എജ്യുക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി
2022 ഡിസംബർ 31നാണ് പരേഖിനെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2024ൽ ഇന്റർപോൾ മുഖേന ഇയാൾക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യുഎഇ അധികൃതർ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു.
