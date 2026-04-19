  • CBI Raid: 26 വർഷത്തിന് ശേഷം നീതി ലഭിച്ചു; റെയ്ഡ് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ, സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും വിരമിച്ച എസിപിയും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി

CBI Raid: 26 വർഷത്തിന് ശേഷം നീതി ലഭിച്ചു; റെയ്ഡ് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ, സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും വിരമിച്ച എസിപിയും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി

Delhi Tis Hazari Court: ആക്രമണം, ക്രിമിനൽ അതിക്രമം, നാശനഷ്ടം വരുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് സിബിഐയുടെ നിലവിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറെയും വിരമിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിനെയും കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 19, 2026, 02:27 PM IST
  • മുൻ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശോക് കുമാർ അഗർവാളിനെതിരെ ഏകദേശം 26 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് വിധി
  • കോടതി ഉത്തരവുകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു

Read Also

  1. Calcutta High Court: ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ബീജത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം അവകാശം...!!

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല! സ്വർണവില ഇന്നും മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല! സ്വർണവില ഇന്നും മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala KR-750 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-750 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
PM Modi Astro Predictions: നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനിയും പോരാടും; ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
5
PM Narendra Modi
PM Modi Astro Predictions: നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനിയും പോരാടും; ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...
CBI Raid: 26 വർഷത്തിന് ശേഷം നീതി ലഭിച്ചു; റെയ്ഡ് ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ, സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും വിരമിച്ച എസിപിയും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിധിയിൽ, സിബിഐയുടെ നിലവിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറെയും വിരമിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിനെയും (എസിപി) ഡൽഹിയിലെ തീസ് ഹസാരി കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആക്രമണം, ക്രിമിനൽ അതിക്രമം, നാശനഷ്ടം വരുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇവർക്കെതിരെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

മുൻ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശോക് കുമാർ അഗർവാളിനെതിരെ ഏകദേശം 26 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന റെയ്ഡിലാണ് ശിക്ഷാവിധി. കോടതി ഉത്തരവുകൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2000-ൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ രമണീഷ്, ഡൽഹി പോലീസിലെ റിട്ടയേർഡ് എസിപി വി.കെ. പാണ്ഡെ എന്നിവരെയാണ് ഡൽഹിയിലെ തീസ് ഹസാരി കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായ രമണീഷ് (1994 ബാച്ച് ഗുജറാത്ത് കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, 2000-ൽ സിബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു), ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച എസിപി വി.കെ. പാണ്ഡെ (2000-ൽ സിബിഐ ഇൻസ്പെക്ടർ) എന്നിവരെ ഐപിസി 323, 427, 448, 34 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് (ജെഎംഎഫ്സി) ശശാങ്ക് നന്ദൻ ഭട്ട് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിച്ചു.

ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കോടതി കേസ് ഏപ്രിൽ 27 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവസമയത്ത് ഡൽഹി സോൺ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന 1985 ബാച്ച് ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പരാതിക്കാരൻ അശോക് കുമാർ അഗർവാളിനെ രണ്ട് സിബിഐ കേസുകളിൽ നിന്നും കുറ്റമുക്തനാക്കിയിരുന്നു.

19.10.2000-ൽ നടന്ന റെയ്ഡും അറസ്റ്റും പൂർണ്ണമായും ദുരുദ്ദേശ്യപരമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പരാതിക്കാരന്റെ സസ്പെൻഷൻ നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച 28.09.2000-ലെ ക്യാറ്റ് (സിഎടി) ഉത്തരവ് ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിയമം നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ പ്രതികൾ നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുവെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ നടപടികൾ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും, അതിനാൽ അവർക്ക് സിആർപിസി സെക്ഷൻ 197 അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 140 പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരാതിക്കാരന്റെ വീടിന്റെ പ്രധാന സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ തകർത്തത് നാശനഷ്ടം വരുത്തലും ക്രിമിനൽ അതിക്രമവുമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രതികൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റെയ്ഡിനിടെ പരാതിക്കാരന്റെ വലതു കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നത് ദൃക്‌സാക്ഷി മൊഴിയിലൂടെയും പരാതിക്കാരന്റെ എംഎൽസിയിലൂടെയും (എംഎൽസി) തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രതി വി.കെ. പാണ്ഡെ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ക്യാറ്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 18.10.2000-നകം ആദായനികുതി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മറുപടി നൽകുന്നതിന് പകരം, സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു രഹസ്യയോഗം ചേരുകയും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പരാതിക്കാരനെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഉന്നതർ ഉൾപ്പെട്ട സെൻസിറ്റീവായ ഫെറ (എഫ്ഇആർഎ) കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടതായി പരാതിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകനായ ശുഭം അശ്രി വാദിച്ചു. അന്വേഷണത്തിലെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് 1998 നും 1999 നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്ക് ഏഴ് തവണ പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമെന്ന നിലയിൽ, പരാതിക്കാരൻ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അഭിഷേക് വർമ്മ എന്നയാൾ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒത്തുചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യാജ പരാതി നൽകുകയും, തുടർന്ന് പരാതിക്കാരനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

2000 ഒക്ടോബർ 19ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം പരാതിക്കാരന്റെ വസതിയിലെത്തി. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ചോദിച്ചതിന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചു. സംഘം മതിൽ ചാടിക്കടന്ന്, പ്രധാന സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ തകർത്ത്, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും, പരാതിക്കാരനെ അടിവസ്ത്രത്തോടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും കോണിപ്പടിയിലൂടെ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതു കൈയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ കാരണമായി.

രാവിലെ 8.45ന് ഡിഡിയു ആശുപത്രിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പീരാഗർഹി ചൗക്കിന് സമീപമുള്ള അജ്ഞാതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ വിഷയം സിബിഐ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. പ്രധാന വാതിൽ തകർത്തതായി പ്രതികളുടെ സ്വന്തം സെർച്ച് ലിസ്റ്റ് (ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്) സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വാതിലിന്റെ ഒരു കൊളുത്ത് മാത്രമാണ് ഇളകിയതെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികൾ വിചാരണ വേളയിൽ അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

മെഡിക്കോ-ലീഗൽ കേസ് (എംഎൽസി) തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന വാദവും കോടതി തള്ളി. പ്രതി വി.കെ. പാണ്ഡെ തന്നെ ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പരാതിക്കാരന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ പരിക്കുകളുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതി നൽകുന്നതിലെ ഒരു വർഷത്തെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ, പ്രതികൾ ശക്തരായ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരായതിനാലും പരാതിക്കാരനെയും കുടുംബത്തെയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാലുമാണ് കാലതാമസം ഉണ്ടായതെന്ന വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

