CBSE 12th Result 2026: സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം എപ്പോൾ അറിയാം? റിസൾട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യൂ

CBSE 12th Result 2026 Updates: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (CBSE) 12-ാം ക്ലാസ് ഫലം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 18 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് ഫലത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം; ഗൾഫിലെ സിബിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി
ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് results.cbse.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. 2026 മെയ് മൂന്നാം വാരത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ പറഞ്ഞത്. സിബിഎസ്ഇ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിന് പുറമേ, ഡിജിലോക്കർ പോർട്ടലിലുംടെയും (results.digilocker.gov.in) ഉമാങ് ആപ്പിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ 12-ാം ക്ലാസ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡും ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കണം. ഫലം വരാനിരിക്കെ വ്യാജ സർക്കുലറുകളോ തീയതികളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലോ അതിന്റെ സ്ഥിരീകരിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലോ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ബുധൻ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്... ഇവർക്കിനി ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ ഒപ്പം കരിയറിൽ ഉയർച്ചയും
CBSE 12th Result 2026: CBSE ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം...
- ആദ്യം നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- 'CBSE 12th Result 2026" ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡി എന്നിവ നൽകുക
- ഫലം സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും
DigiLocker ൽ എങ്ങനെ ഫലം പരിശോധിക്കാം? (How to Check the Result on DigiLocker?)
നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതവും സാധുതയുള്ളതുമായ ഒരു സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് DigiLocker. ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.,
1. ആദ്യം DigiLocker ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ digilocker.gov.in സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
2. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ 'sign up' ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
3. ഹോം പേജിൽ, 'Education' വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി 'CBSE' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4. ഇനി 'Class XII Marksheet' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡിയും നൽകുക.
5. നിങ്ങളുടെ മാർക് ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
CBSE 12th Result 2026: സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് ഫലങ്ങൾ മെയ് മൂന്നാം വാരത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി CBSE പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സന്യാം ഭരദ്വാജ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ PTI യോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫല തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച താൽക്കാലിക സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
Also Read: DA 2% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇനി 3%! കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
മുൻകാല ട്രെൻഡുകൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
CBSE പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം എന്ന വരുമെന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ഫല പ്രവണതകൾ നോക്കുമ്പോൾ, ബോർഡ് മിക്ക ഫലങ്ങളും മെയ് പകുതിയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2025-ൽ CBSE മെയ് 13 ന് ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 2024 ലും മെയ് 13 ന് ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2023 ൽ ബോർഡ് മെയ് 12 ന് ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണയും രണ്ടാം ആഴ്ചയോ മെയ് മധ്യത്തിലോ CBSE 12-ാം ക്ലാസ് ഫലം പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഈ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ആദ്യം ഫലം പരിശോധിക്കുക
സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് ഫലം 2026 പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവരുടെ ഫലം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് results.cbse.nic.in, cbse.gov.in, results.nic.in, cbse.nic.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. അതിനായി അവരുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡി എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.