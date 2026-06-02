/CBSE: 2 മിനിറ്റിൽ 15 ലക്ഷം അറ്റാക്കുകൾ! സിബിഎസ്ഇ റീ-ഇവാലുവേഷൻ പോർട്ടലിന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം

ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ പോർട്ടലിന് നേരെ വൻ സൈബർ ആക്രമണം. പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ വെബ്സൈറ്റിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും വൻ സൈബർ ആക്രമണവുമുണ്ടായതായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 1.5 മില്യൺ ഹിറ്റുകളാണുണ്ടായത്. കൂടാതെ അനുമതിയില്ലാതെ ഫയലുകൾ ചോർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായും സിബിഎസ്ഇ എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
