CBSE 12 Result 2026: കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു; സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം ഈ ആഴ്ച; Marksheet എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം? അറിയാം...

CBSE 12 Result 2026: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 18 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് ഫലത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും. ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഈ ആഴ്ചയോടെ വിരാമമിടും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നേരത്തെ തന്നെ സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം മെയ് മൂന്നാം വാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ആഴ്ച ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
CBSE 12th Result ഇന്ന് പുറത്തുവരുമോ?
സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം മെയ് 11 ആയ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സിബിഎസ്ഇ ബോർഡോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഒരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഡിജിലോക്കറിൽ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്ന് സിയുഇടി യുജി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും മെയ് 12 നും 15 നും ഇടയിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം ടോപ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കില്ല
ഇത്തവണ ഫലങ്ങളോടൊപ്പം ടോപ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ മത്സരം ഇല്ലാതാക്കാനാൻണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇനി നിങ്ങൾ ഫലം വരുമ്പോൾ തോറ്റുപോയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിജയിക്കാം
ഫലം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വിഷമിക്കേണ്ടതോ നിരാശപ്പെടേണ്ടതോ ഇല്ല. അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോർഡ് കമ്പാർട്ടുമെന്റ് പരീക്ഷകൾ നടത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫലം പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം കമ്പാർട്ടുമെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. നിശ്ചിത തീയതികൾക്കുള്ളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിനായുള്ള അപേക്ഷ നൽകി വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാനും വിജയിക്കാനും അതുവഴി അവരുടെ വർഷം പാഴാക്കാതിരിക്കാനും കഴിയും.
ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ Mark sheet ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം...
1. സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് 12-ാം ക്ലാസ് ഫലം പരിശോധിക്കാൻ cbse.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
2. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിലെ റിസർട്ടിന്റെ ആക്റ്റീവ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
3. തുറന്നുവരുന്ന പുതിയ പേജിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ, സ്കൂൾ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഐഡി എന്നിവ നൽകുക.
4. ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് സ്ക്രീനിൽ തുറക്കും. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫലം പുറത്തുവരുന്ന ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ marksheet ന്റെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് മാത്രമേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ബോർഡ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒറിജിനൽ മാർക്ക്ഷീറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് അയയ്ക്കും. തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെയോ പ്രിൻസിപ്പലിനെയോ കണ്ട് marksheet വാങ്ങാം.
