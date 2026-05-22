/CBSE Class 12 Revaluation 2026: സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ്ടു പുനർമൂല്യനിർണയം 2026; അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി നീട്ടി, ഫീസിലും ഇളവ്

കേന്ദ്ര സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് (സിബിഎസ്ഇ) പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾക്കുമായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. 2026 മെയ് 13ന് ആണ് സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള വിൻഡോ 2026 മെയ് 19ന് തുറന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ cbse.gov.in അല്ലെങ്കിൽ cbseit.in വഴി ഓൺലൈനായി ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവസാന തീയതി മെയ് 22 ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, നിലവിൽ 2026 മെയ് 23 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഒ.എസ്.എം (OSM) മാർക്കിംഗ് രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള ഫീസ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം (MoE) കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ബോർഡ് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
പരിഷ്കരിച്ച നിരക്ക് പ്രകാരം സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾക്കും മാർക്ക് വെരിഫിക്കേഷനും പ്രതിവിഷയത്തിന് 100 രൂപയും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് 25 രൂപയും ആണ് ഈടാക്കുക. വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷമുള്ള മറ്റ് നടപടികൾക്കായി സി.ബി.എസ്.ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണമാണ് തീയതി നീട്ടി നൽകിയത്.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി, മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു: മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അവസാന തീയതി- മെയ് 22, 2026. നീട്ടിയ അവസാന തീയതി- മെയ് 23, 2026.
നീട്ടിയ സമയപരിധി: സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾക്കുമായി മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മെയ് 22-ന് പകരം മെയ് 23, 2026 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
കുറച്ച ഫീസ് നിരക്കുകൾ: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾക്കും മാർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കും വിഷയമൊന്നിന് 100 രൂപയും റീ-ചെക്കിംഗിനായി ചോദ്യമൊന്നിന് 25 രൂപയും മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം: അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി cbse.gov.in അല്ലെങ്കിൽ cbseit.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
