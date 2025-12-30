English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • CBSE Exam: 10, 12 പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ

CBSE Exam: 10, 12 പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ

CBSE Exam: മാർച്ച് 3ന് നടത്താനിരുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളാണ് 2026 മാർച്ച് 11, ഏപ്രിൽ പത്ത് തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റിയത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:47 PM IST
  • സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചത്.
  • പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂളും ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
7
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
CBSE Exam: 10, 12 പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ

2026 മാർച്ച് 3ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചതായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചത്. പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂളും ബോർഡ് പുറത്തിറക്കി. മാർച്ച് മൂന്നിന് നടത്താനിരുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളാണ് 2026 മാർച്ച് 11, ഏപ്രിൽ പത്ത് തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പത്താം ക്ലാസിലെ ടിബറ്റൻ, ജർമ്മൻ, നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സ്, ഭോട്ടി, ബോഡോ, തങ്ഖുൽ, ജാപ്പനീസ്, ഭൂട്ടിയ, സ്പാനിഷ്, കശ്മീരി, മിസോ, ബഹാസ മലായു, എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഇനി മാർച്ച് 11 ന് നടക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് നിയമ പഠന പരീക്ഷ മാർച്ച് 3 ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏപ്രിൽ 10ന് നടത്തും. നിലവിൽ ഈ ദിവസം നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാത്രമാണ് മാറ്റിയതെന്നും മറ്റ് പരീക്ഷകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പുതുക്കിയ തീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൈംടേബിൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളിൽ പുതിയ തീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ സുഗമമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ 2026 ഫെബ്രുവരി 17- ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് പത്ത് വരെയും 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെയും നടക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

CBSE ExamExam DateTenth ExamTwelth Class exam

Trending News