/CBSE Revaluation Controversy: സിബിഎസ്ഇ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ വിവാദത്തിൽ നടപടിയുമായി കേന്ദ്രം; ചെയർമാനെയും സെക്രട്ടറിയെയും മാറ്റി!

ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിലെ വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടി. സിബിഎസ്ഇ ചെയർമാനെയും സെക്രട്ടറിയും മാറ്റി. ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചെയർമാൻ രാഹുൽ സിങ്, സെക്രട്ടറി ഹിമാൻഷൂ ഗുപ്ത എന്നിവരെയാണ് മാറ്റിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടി. എസ് രാധ ചൗഹാന് ആണ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണസമിതിയുടെ ചുമതല.
അതേസമയം, പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനായി പത്ത് മണിക്കൂറിൽ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ചതായി സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ജൂൺ 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. റീ ഇവാലുവേഷൻ പോർട്ടലിന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി സിബിഎസ്ഇ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പ്രതിരോധിച്ചെന്നും സിബിഎസ്ഇ വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ കമ്പനിയായ കോംപ്റ്റിന് ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗിനായി കരാർ നൽകാൻ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിന്റെ രേഖകളും പുറത്ത് വന്നു.
രണ്ടാഴ്ച്ചയോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ വലച്ചതിന് ശേഷമാണ് റീ ഇവാലുവേഷനുള്ള സിബിഎസ്ഇ വെബ്സെറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാണ് പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ പ്രവർത്തനം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാതക്കി.
