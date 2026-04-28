Jana Nayakan Movie: വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ‘ജനനായകൻ’ വ്യാജപതിപ്പ് കണ്ടു; ചെന്നൈയിൽ സിസിടിവി ഓപ്പറേറ്റർ അറസ്റ്റിൽ

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ വിജയ്യുടെ ‘ജനനായകൻ’ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യാജപതിപ്പ് കണ്ട സിസിടിവി ഓപ്പറേറ്റർ അറസ്റ്റിൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച സിസിടിവി ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് യുവരാജ് (36) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ചെന്നൈ അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിന് ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്.
ഇയാൾ സിസിടിവി സെക്യൂരിറ്റി മുറിയിലിരുന്ന് സ്വന്തം ലാപ്ടോപിൽ ജനനായകന്റെ വ്യാജപതിപ്പ് കാണുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രം യുവരാജ് തന്നെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് യുവരാജ് വ്യാജപതിപ്പ് കണ്ടതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ജോലി സമയത്ത് സിനിമ കണ്ടു, കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തി, വ്യാജ പതിപ്പ് കൈവശംവെക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയവാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ.
സെൻസർ ബോർഡുമായുള്ള നിയമതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 'ജനനായകൻ' എന്ന ചിത്രം ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിലീസാകാത്ത ചിത്രത്തിന്റെ വ്യാജപതിപ്പ് ഇയാൾക്ക് എവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നേരത്തെ സിനിമ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് സൂത്രധാരന്മാരെയടക്കം ഒൻപതുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നടന്ന ഈ വീഴ്ചയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്.
