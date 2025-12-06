ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായി. രാജ്യത്തുടനീളം 800 ലധികം സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടതോടെ ഇന്നും വിമാനയാത്രക്കാർ വലഞ്ഞ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇൻഡിഗോയുടെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ രീതിയെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് രംഗത്തെത്തി. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് ഇൻഡിഗോ കാല താമസമില്ലാതെ മുഴുവൻ പണവും തിരികെ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. റീഫണ്ട് നടപടികൾ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8 മണിയോടെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
റദ്ദാക്കലുകൾ കാരണം യാത്രാ പദ്ധതികളെ ബാധിച്ച യാത്രക്കാർക്ക് റീ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചാർജുകൾ ഈടാക്കരുതെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ലഗേജുകൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് യാത്രക്കാര്ക്ക് വീടുകളിലോ, അവര് നല്കുന്ന വിലാസത്തിലോ എത്തിച്ച് നല്കണമെന്നും സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഡല്ഹി, മുംബൈ, ചെന്നെ, ബെംഗളുരു, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ഇന്ന് 800 ലധികം സര്വീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. ബെംഗളുരുവിൽ മാത്രം ഇരുനൂറിനടുത്ത് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ യാത്ര സൈറ്റുകളില് ഓപ്പണാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത് മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ നാലിരിട്ടിവരെ നിരക്കിൽ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം ഇന്ഡിഗോയില് നിന്നുണ്ടായെന്നാണ് ഡിജിസിഎയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. 5300 പൈലറ്റുമാരുള്ള ഇന്ഡിഗോയില് ഒരാളെ പോലും പുതിയതായി നിയമിക്കാതെ സര്വീസുകള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും ഒക്ടോബറില് മാത്രം ആറ് ശതമാനം വര്ധനയാണ് സര്വീസില് വരുത്തിയതെന്നും ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കി.
