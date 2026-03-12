ഗാര്ഹിക എൽപിജി ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും തെറ്റായ കാര്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ. പാചക വാതക വിതരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അനാവശ്യമായി പാനിക് ബുക്കിങ് നടത്തരുതെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
എൽപിജി ക്ഷാമം ഉണ്ടെന്ന നിലയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര വാര്ത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയവും വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ടിവി ചാനലുകള് അടക്കം ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് ദിവസം മുഴുവൻ കാണിക്കരുതെന്നും പലയിടത്തും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടും അതേ ദൃശ്യങ്ങള് ചാനലുകളിൽ കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത നൽകണമെന്നും കേന്ദ്ര വാര്ത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തിയത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടവേള 45 ദിവസമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. 50 ലക്ഷം സിലിണ്ടറുകൾ ദിവസേന വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
