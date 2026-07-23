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CJP Protest: സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു

നീറ്റ് പരീക്ഷക്രമക്കേടിലെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:26 PM IST
CJP Protest: സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു
Image Credit: cjp protest | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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