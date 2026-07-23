/CJP Protest: സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സിജെപിയെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സമരക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അറിയിച്ചു. ജെപി നദ്ദയുടെ ഓഫീസിലോ വസതിയിലോ ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സമരക്കാർ പറയുന്നിടത്ത് ചർച്ച നടത്താൻ തയാറാണെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, അമിത് ഷായും ജിതേന്ദ്ര സിംഗും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. സിജെപി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും കടുപ്പിക്കുകയാണ്. കൊണാട്ട് പ്ലെയിസിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ വൈകിട്ട് 6.30 ന് അടക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. എൻഡിഎംസി ചെയർമാൻ്റേതാണ് നിർദ്ദേശം. സിജെപി സമരം കണക്കിലെടുത്താണ് നിയന്ത്രണം.
അതേസമയം നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ കേരളത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സമരം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധിയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫഐ നടത്തിയ ലോക്ഭവൻ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. കൊച്ചി, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷമുണ്ടായി.
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