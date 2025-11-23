English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ചണ്ഡീഗഡിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കാൻ നീക്കം; വിവാദമായതോടെ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Chandigarh:ചണ്ഡീഗഡിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കാൻ നീക്കം; വിവാദമായതോടെ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ചണ്ഡീഗഡിനെ മറ്റ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി കേന്ദ്രം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:13 PM IST
  • ചണ്ഡീഗഡിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിലാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
  • പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Chandigarh:ചണ്ഡീഗഡിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കാൻ നീക്കം; വിവാദമായതോടെ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ചണ്ഡീഗഡ്: ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ചണ്ഡീഗഡിനെ മറ്റ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി കേന്ദ്രം. ചണ്ഡീഗഡിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിലാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) വ്യക്തമാക്കി. ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ ഭരണത്തെയോ ഭരണ ഘടനയെയോ മാറ്റാൻ പദ്ധതി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും ചണ്ഡീഗഡിനും പഞ്ചാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള പരമ്പരാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു തീരുമാനവും എടുക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ബില്ലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തെ, പാർലമെന്റ് ബുള്ളറ്റിനിൽ 2025 ലെ ഭരണഘടന (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, ഇത് ചണ്ഡീഗഢിനെ ഭരണഘടനയുടെ 240-ാം ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നേരിട്ട് അധികാരം നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത്.

എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 240?

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, ദാദ്ര, നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ, ദിയു, പുതുച്ചേരി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും, ഭരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഭരണപരമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 240 ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നൽകുന്നു.

ചണ്ഡീഗഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 240 ൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിനായി ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ നിയമിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും. നിലവിൽ പഞ്ചാബ് ഗവർണറാണ് ചണ്ഡീഗഡിൻ്റെ ഭരണ മേധാവിയുടെ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്നു.

