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PM Narendra Modi: പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം: നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈ-പവർ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്!

മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ്, മുൻ ഐബി ഡയറക്ടർ തപൻ ദേക്ക, ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ വി. കാമകോടി, മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ദ്ധൻ അമൃത് ലാൽ മീന എന്നിവരടങ്ങിയതാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:54 PM IST
PM Narendra Modi: പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം: നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈ-പവർ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്!
Image Credit: PM MODI | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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PM Narendra Modi: പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം: നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈ-പവർ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്!
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