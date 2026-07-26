ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതതല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് മോദി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എൻടിഎ പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കായാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചത്. ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ മുൻ ഐഎസ്ആർഒ (ISRO) ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ്, മുൻ ഐബി (IB) ഡയറക്ടർ തപൻ ദേക്ക, ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ വി. കാമകോടി, മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ദ്ധൻ അമൃത് ലാൽ മീന എന്നിവരും ഉൾപ്പെടും.
പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനായാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും സുതാര്യവും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലധിഷ്ഠിതവുമാക്കുന്നതിനായുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കമാണിത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മോദിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം.
പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകളിൽ പങ്കാളികളായ ആളുകളെ ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണയ്ക്കായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി കർശന വ്യവസ്ഥകളടങ്ങിയ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് പാർലമെന്റ് കടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത എത്രയും വേഗം ഉറപ്പുവരുത്തും. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും, പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിനായി 'പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) ആക്റ്റിൽ' ഭേദഗതികൾ വരുത്തും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കൽ, വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണ, കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികൾ എന്നിവയുടെ ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും.
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