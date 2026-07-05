/Telegram: സിനിമ-ഒടിടി പൈറസി: ടെലിഗ്രാമിന് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്രം, 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി

ടെലിഗ്രാമിന് നോട്ടീസ് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സിനിമകളുടെയും ഒടിടി ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും വ്യാജ പതിപ്പുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ അടിയന്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്വീകരിച്ച നടപടി 15 ദിവസത്തിനകം മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം.
സിനിമയും-ഒടിടി ഉള്ളടക്കങ്ങളും ടെലഗ്രാമിലെ വിവിധ ചാനലിലൂടെയും ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ സർക്കാർ നടപടി. ഓൺലൈൻ പൈറസി വളരെക്കാലമായി വിനോദമേഖലയുടെ ശാപമായി തുടരുകയാണ്. പുതുതായി ഇറങ്ങിയ പല സിനിമകളുടെയും വെബ് സീരീസുകളുടെയും പൈറേറ്റഡ് പകർപ്പുകൾ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി തൊട്ടുപിന്നാലെ ടെലിഗ്രാമിൽ എത്താറുണ്ട്. ഇത് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളെയടക്കം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതികളും സർക്കാരിലെത്താറുണ്ട്.
രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ടെലിഗ്രാമിനും സിഗ്നലിനും യൂസർ നെയിം ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. യൂസർ നെയിം ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാനായിരുന്നു നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പിൽ പുതിയ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമാനമായ നോട്ടീസ് നൽകി ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ടെലിഗ്രാമിനും സിഗ്നലിനുമെതിരെയും ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകളുടെയും ഒടിടി ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും വ്യാജ പതിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ടെലിഗ്രാമിനോട് നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടെലിഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 21ന് നിശ്ചയിച്ച നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വിലക്ക്. സർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടെലിഗ്രാം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി ടെലിഗ്രാം നിരോധനം ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു.
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