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Telegram: സിനിമ-ഒടിടി പൈറസി: ടെലിഗ്രാമിന് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്രം, 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി

ടെലിഗ്രാമിലെ വ്യാജ സിനിമ-ഒടിടി പതിപ്പുകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ടെലിഗ്രാമിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:42 PM IST
Telegram: സിനിമ-ഒടിടി പൈറസി: ടെലിഗ്രാമിന് പൂട്ടിടാൻ കേന്ദ്രം, 15 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി
Image Credit: Telegram | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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