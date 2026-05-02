Disaster Information Alert System: ഫോണിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങിയോ? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അലർട്ടാണ്! 'സചേത്' അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ

ന്യൂഡൽഹി: നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങിയോ? പേടിക്കേണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഫോണിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു അലർട്ട് ആയിരുന്നു അത്. രാജ്യവ്യാപകമായി മൊബൈൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അലർട്ട് സിസ്റ്റം പരീക്ഷിച്ചതിന്റെ സൈറനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും മുഴങ്ങിയത്. അസാധാരണമായ ശബ്ദത്തോടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശമാണ് വന്നത്.
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റാണിത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതിവേഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുള്ള സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ട്രയൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇന്ന് മുഴങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ചേർന്ന് പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് 'സി-ഡോട്ട്'. ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 'സചേത്'. ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ നിർദ്ദേശിച്ച കോമൺ അലർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ' അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം രാജ്യത്തെ 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്. ഇതിലൂടെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം വിവരം നൽകാൻ കഴിയും.
