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CJP പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ചര്‍ച്ച ഇന്ന്

ഇന്നും ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധനം തുടരും. ജന്തര്‍ മന്തര്‍ പരിസരത്ത് ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലാണ് ഇന്നും ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 24, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:54 AM IST
CJP പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ചര്‍ച്ച ഇന്ന്
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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