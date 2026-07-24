ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സമരം തുടരുന്ന സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 നാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്.
ചർച്ച ഡല്ഹി കോണ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷന് ക്ലബ്ബില് വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിഷ്പക്ഷ വേദിയില് ചര്ച്ച വേണമെന്ന സിജെപിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. വരുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളില് പ്രതിഷേധത്തിന് ശക്തി വര്ധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സിജെപിക്ക് വഴങ്ങി കേന്ദ്രം ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നതിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചർച്ചയിൽ ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി സിജെപി ഉന്നയിക്കും. ജെ പി നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങുമായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നാണ് വിവരം.
എന്നാൽ സിജെപി പ്രതിനിധികൾ ആരൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സിജെപിയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും പദ്ധതിയിടുന്നത് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ്. രാവിലെ മുതല് തന്നെ സമര വേദി സജീവമാണ്. പാര്ലമെന്റും ഇന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത. ചര്ച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസുകള് അടക്കം നല്നും പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ സിജെപി പാജെപി പാര്ലമെന്റ് മാര്ച്ചില് എയര് ഗണ് ഉപയോഗിച്ച സംഭവത്തില് സിആര്പിഎഫ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാപിഡ് ആക്ഷന് ഫോഴ്സ് ആണോ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് സംശയം. ജന്തര് മന്തറിലെ പോലീസ് നടപടിക്ക് ശേഷം രണ്ട് ദിവസമായി പെല്ലറ്റ് കൊണ്ട് പരിക്കേറ്റവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതില് ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് തോക്കുകള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡല്ഹി പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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