Train Charging Point Rules: രാത്രി യാത്ര ട്രെയിനിലാണോ? ഫോണും ലാപ്ടോപ്പുമൊക്കെ നേരത്തെ ചാർജാക്കണേ; 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഓഫാകും, കാരണം

ട്രെയിനിൽ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ മുതൽ മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ വരെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലായിടത്തും മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം.
ട്രെയിനിലെ ഓരോ കോച്ചിലും ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഓരോ സീറ്റിനും വെവ്വേറെ പോയിന്റുകൾ ആണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങി ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണവും ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ സമയവും ലഭ്യമാണോ? ട്രെയിനിലെ ഈ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ഥിരയാത്രക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ധാരാളം പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.
ട്രെയിനുകളിൽ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം...
രാത്രിയായാൽ ട്രെയിനിലെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ പിന്നെ വർക്ക് ആകില്ല. എന്തിനാണ് ഇത് ഓഫാക്കുന്നത് എപ്പോൾ മുതൽ, എത്ര സമയം വരെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഓഫാക്കിയിടും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
ട്രെയിനുകളിൽ രാത്രി 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ വർക്ക് ആകില്ല. 11 മുതൽ പുലർച്ചെ 5 മണി വരെ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ നിയമം.
കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്
1. രാത്രിയിൽ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദീർഘനേരം ഫോൺ ചാർജിൽ കിടക്കും. അങ്ങനെ ഓവർചാർജിംഗ് കാരണം ബാറ്ററികൾ ചൂടാകാനും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.
2. ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുലുക്കം പ്ലഗ്ഗുകൾ ലൂസാകാൻ കാരണമാകും. ഇത് മൂലം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകാനും സാധ്യത ഏറെയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
2014ൽ ഉണ്ടായ ചില ട്രെയിൻ തീപിടിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ ട്രെയിനിലും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം.
ഇത്രയും വിവരം മനസിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. രാത്രി 11 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണമോ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യം...
