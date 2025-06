Telangana News: തെലങ്കാനയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയില്‍ സ്ഫോടനം; 10 മരണം

തെലങ്കാന: തെലങ്കാനയിലെ സങ്കറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ തീപിടിത്തം. 10 പേർ മരിച്ചു. പശമൈലാരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി​ഗാച്ചി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തിൽ 14 തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഫാക്ടറിലെ റിയാക്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

V Satyanaryana, Inspector General Multi Zone II, says "There was a blast at Sigachi Pharma, a chemical production factory in Pasamailaram. The incident occurred around 8:15-9:35 am. A total of 8 people have lost their lives, and 26 others have been injured in the incident. Six… https://t.co/c0mhvXhBnF

