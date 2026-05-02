Chhattisgarh Landmine Blast: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കുഴിബോംബ് സ്ഫോടനം: സ്ഫോടകവസ്തു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു

മൂന്ന് ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. കുഴിബോംബ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 2, 2026, 09:34 PM IST
  • ജില്ലാ റിസർവ് ഗാർഡിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ സുഖ്റാം വട്ടി, കോൺസ്റ്റബിൾ കൃഷ്ണ കൊമ്ര, കോൺസ്റ്റബിൾ സഞ്ജയ് ഗഡ്പാലെ എന്നിവരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.
  • കാങ്കർ-നാരായൺപൂർ അതിർത്തിക്ക് സമീപമാണ് ഐഇഡി സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കാങ്കറിൽ കുഴിബോംബ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒരാൾക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ജില്ലാ റിസർവ് ഗാർഡിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ സുഖ്റാം വട്ടി, കോൺസ്റ്റബിൾ കൃഷ്ണ കൊമ്ര, കോൺസ്റ്റബിൾ സഞ്ജയ് ഗഡ്പാലെ എന്നിവരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. കാങ്കർ-നാരായൺപൂർ അതിർത്തിക്ക് സമീപമാണ് ഐഇഡി സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. നേരത്തെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കുഴിബോബുകൾ നിർവ്വീര്യമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

