CJI Surya Kant: 'പാറ്റ' പ്രയോഗത്തിൽ തിരുത്തുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്: പരാമർശം യുവാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, വ്യാജ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ

ന്യൂഡൽഹി: പാറ്റ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ തിരുത്തുമായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. തന്റെ പ്രയോഗം രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ ബിരുദം നേടി അഭിഭാഷകരാകുന്നവർക്കെതിരെയായിരുന്നു തന്റെ പരാമർശം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളിൽ നിന്നാണ് താൻ ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടെ വാതിൽ അവർക്കായി എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തന്റെ പ്രസ്താവനകൾ വിവാദമായതോടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രംഗത്തെത്തിത്. താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുപ്രീംകോടതി എപ്പോഴും യുവതലമുറയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെയും കഴിവുകളെയും ആദരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം ശക്തമാകുകയാണ്. സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ സിജെപി ഉറച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി സമരം നടത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
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