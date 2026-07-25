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CJI Surya Kant: 'പാറ്റ' പ്രയോഗത്തിൽ തിരുത്തുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്: പരാമർശം യുവാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, വ്യാജ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ

തൻറെ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് രംഗത്തെത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:33 AM IST
CJI Surya Kant: 'പാറ്റ' പ്രയോഗത്തിൽ തിരുത്തുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്: പരാമർശം യുവാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, വ്യാജ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ
Image Credit: CJI Surya Kant | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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