RCB victory parade stampede: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തം; കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി

ബെംഗളൂരു: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തത്തിൽ കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ കന്നി ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ലഭിച്ചത് ആഘോഷിക്കാനായി ചിന്ന സ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകർ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് 2200 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയത്.
ദുരന്തത്തിൽ, ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്പനി ഡിഎൻഎക്കും കെഎസ്സിഎക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും, സാക്ഷി മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി. ഈ വർഷം ജൂലൈ നാലിന് ആയിരുന്നു 11 പോരുടെ ജീവനെടുത്ത ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 56 പേർക്ക് പരിക്കും ഏറ്റിരുന്നു.
