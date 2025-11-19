English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • RCB victory parade stampede: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തം; കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി

RCB victory parade stampede: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തം; കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി

ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തത്തിൽ കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:12 PM IST
  • ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.
  • ഈ വർഷം ജൂലൈ നാലിന് ആയിരുന്നു 11 പോരുടെ ജീവനെടുത്ത ദുരന്തമുണ്ടായത്.

Read Also

  1. Flood at Bengaluru Airport: വിമാനയാത്രയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഒരു ട്രാക്ടര്‍ സവാരി..! ബെംഗളുരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ എത്തിയത് ട്രാക്ടറില്‍ ...!!

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വില എത്ര?
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് വില എത്ര?
Vrischikam Rajayoga: വൃശ്ചികത്തിലെ രാജയോഗം; ഈ നാളുകാർക്ക് ഇത് സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മാസം..!
7
Rajayoga 2025
Vrischikam Rajayoga: വൃശ്ചികത്തിലെ രാജയോഗം; ഈ നാളുകാർക്ക് ഇത് സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മാസം..!
Kerala Lottery Result Today 19 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 19 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
RCB victory parade stampede: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തം; കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി

ബെംഗളൂരു: ചിന്നസ്വാമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ദുരന്തത്തിൽ കർണ്ണാടക സിഐഡിയുടെ കുറ്റപത്രം തയാറായി. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ കന്നി ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ലഭിച്ചത് ആഘോഷിക്കാനായി ചിന്ന സ്വാമി സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകർ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിലാണ് 2200 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ദുരന്തത്തിൽ, ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്പനി ഡിഎൻഎക്കും കെഎസ്സിഎക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായി കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും, സാക്ഷി മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി. ഈ വർഷം ജൂലൈ നാലിന് ആയിരുന്നു 11 പോരുടെ ജീവനെടുത്ത ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 56 പേർക്ക് പരിക്കും ഏറ്റിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

RCB stadium StampedeBengaluru

Trending News