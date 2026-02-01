ബെംഗളൂരു: അന്തരിച്ച കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാരം ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്നു. റോയിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം റിസോർട്ടായ ബെംഗളൂരുവിലെ ബന്നാർഘട്ട റോഡിലുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നാച്വേഴ്സ് ലക്ഷ്വറിയിലാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് റോയിയുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം ഇത് നടത്തിയത്.
റോയിയെ അവസാനമായി കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത്. ഭാര്യ, മക്കൾ, സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ത്യചുംബനം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കി. രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെ റിസോർട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് സംസ്കാരം നടത്തിയത്. രണ്ടരയോടെ കാൽക്കരെ സെയ്ന്റ് ജോസഫ്സ് പള്ളിയിൽ സംസ്കാരശുശ്രൂഷ നടത്തി. പിന്നാലെ റിസോർട്ടിലേക്കെത്തിച്ച് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റോയ് (57) സ്വയം വെടിവെച്ച് ജീവനൊടുക്കിയത്. ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാനസിക പീഡനമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് റോയിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്.ഐ.ടി.) രൂപം നൽകിയിരുന്നു.
