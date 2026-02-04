CJ Roy Suicide Case: സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണം: അന്വേഷണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പങ്കാളികളിലേക്ക്; ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കും

ബെംഗളൂരു: കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ. റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ റോയിയുടെ അടുത്ത ഇടപാടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ നീക്കം. റോയിയുടെ നിർണ്ണായകമായ പല ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിലും (ഭൂമി ഇടപാടുകൾ) പങ്കാളികളായവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
റോയിയുടെ മരണകാരണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ, റോയിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് എസ്.ഐ.ടി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളോ മറ്റ് ഭീഷണികളോ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.