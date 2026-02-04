English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CJ Roy Suicide Case: സി.ജെ. റോയിയുടെ മരണം: അന്വേഷണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പങ്കാളികളിലേക്ക്; ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കും

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ റോയിയുടെ അടുത്ത ഇടപാടുകാരെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 4, 2026, 08:21 AM IST
  • റോയിയുടെ നിർണ്ണായകമായ പല ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിലും പങ്കാളികളായവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
  • റോയിയുടെ മരണകാരണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു.

ബെംഗളൂരു: കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ. റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ റോയിയുടെ അടുത്ത ഇടപാടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ നീക്കം. റോയിയുടെ നിർണ്ണായകമായ പല ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിലും (ഭൂമി ഇടപാടുകൾ) പങ്കാളികളായവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

റോയിയുടെ മരണകാരണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ, റോയിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് എസ്.ഐ.ടി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളോ മറ്റ് ഭീഷണികളോ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

CJ Roy Suicide CaseConfident Group Chairmanസിജെ റോയ്സിജെ റോയ് ആത്മഹത്യ

