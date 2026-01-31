CJ Roy Death: സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്: ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും

ബെംഗളൂരു: അന്തരിച്ച പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കും. രാവിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണിയോടെ മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സി.ജെ. ബാബുവിന്റെ കോറമംഗലയിലെ വസതിയിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ പൊതുദർശനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ പ്രകാശ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഐ.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദമാണ് റോയിയെ ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3.15-ഓടെ ബെംഗളൂരുവിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് സി.ജെ. റോയി സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഓഫീസിൽ ആദായനികുതി റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ. നിലവിൽ മൃതദേഹം ബൗറിംഗ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ബെംഗളൂരു പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു വരികയായിരുന്നുവെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണത്തിന് പിന്നിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് കാട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ടി.ജെ. ജോസഫ് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു
ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ഡി.സി.പിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. റെയ്ഡിനായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഐ.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ന് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. ഇതിനുപുറമെ, കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മൊഴിയും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും.
റോയിയുടെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആത്മഹത്യയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച തോക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളം, ബെംഗളൂരു, ഗൾഫ് നാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.