ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ നടന്നുുവന്ന രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ ഉച്ചയോടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി സി.ജെ.പി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്വയം രാജിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം.
മരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുക, സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ (എഫ്.ഐ.ആർ) റദ്ദാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കുക എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർഥികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇതിൽ മന്ത്രിയുടെ രാജിയൊഴികെയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചപ്പോൾ, സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരാണ് സി.ജെ.പിക്ക് വേണ്ടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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