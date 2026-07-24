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CJP Protest: സിജെപിയുടെ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അം​ഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ തീരുമാനം നാളെ

Dharmendra Pradhan Resignation: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ ഉച്ചയോടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയതായി സി.ജെ.പി ഭാരവാഹികൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:30 PM IST
CJP Protest: സിജെപിയുടെ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അം​ഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ തീരുമാനം നാളെ
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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