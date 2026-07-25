/Abhijeet Dipke: സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത്ത് ദീപ്കെയ്ക്ക് ടൈഫോയ്ഡ്; ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അഭിജിത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കേയ്ക്ക് ടൈഫോയ്ഡ്. അഭിജിത് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം തുടരുമെന്ന് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിലുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ഇന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രാജി ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു സിജെപി നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ രാജി വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സിജെപി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചതോടെ തീരുമാനമാകാതെ ചർച്ച പിരിയുകയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ചിരുന്നു.
Have been diagnosed with typhoid, but the fight will go on until Dharmendra Pradhan resigns! pic.twitter.com/8iHSZdF6K7— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 25, 2026
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