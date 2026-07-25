/CJP Protest Time Line: ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തിയ പാറ്റകൾ; പ്രധാന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും വിദ്യാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദവും കാരണം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു. ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രസ്താവനയും നൽകുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച്, രാജിയേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും: നീറ്റ്-യു.ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ക്രമക്കേടുകളും രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംവിധാനത്തിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർത്തു. വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കയിലാക്കി.
വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം: വിദ്യാർഥി കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി പ്രധാന ആവശ്യമായി മാറി.
ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം: പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചകളും അതുമൂലം വിദ്യാർഥികൾ നേരിട്ട കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ജീവനൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയെത്തിയതും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ഇതിന്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി.
രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ: സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളും സർക്കാരും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഫലം കാണാതിരുന്നതും മന്ത്രിയുടെ രാജിയില്ലാതെ സമരം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കൽ: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മൂലമുണ്ടായ വലിയ ജനരോഷത്തിന് ശമനമുണ്ടാക്കാനും പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാനും പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായി തീർന്നു.
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