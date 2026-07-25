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CJP Protest Time Line: ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തിയ പാറ്റകൾ; പ്രധാന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ

CJP Protest Delhi Live Updates: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:53 PM IST
CJP Protest Time Line: ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തിയ പാറ്റകൾ; പ്രധാന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ
Image Credit: Dharmendra Pradhan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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