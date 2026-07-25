ന്യൂഡൽഹി: കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) പ്രതിഷേധക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾ ശനിയാഴ്ച നടന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട ചർച്ചയിൽ സി.ജെ.പിയുടെ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായെങ്കിലും, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഉറപ്പൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല.
പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുള്ള നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയും വക്താവ് സൗരവ് ദാസും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം, വിദ്യാർഥികളുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലും പൂനെയിലും വൻ പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടന്നു.
മുംബൈയിലെ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ആദിത്യ താക്കറെ എക്സിൽ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്കൊപ്പവും അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്കൊപ്പവും തങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും, ശിവാജി പാർക്കിന് സമാന്തരമായുള്ള രണ്ട് വഴികളിലും രാജ്യസ്നേഹികളായ ചെറുപ്പക്കാർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ആദിത്യ താക്കറെ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാനയിൽ ടി.പി.സി.സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജഗ്ഗ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. നിലവിലെ ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതായും വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിക്കഴിയുമ്പോൾ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടി വരുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള കരട് ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് 47 പേരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.
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