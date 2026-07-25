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CJP Protest: ഞായറാഴ്ച രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സിജെപി; മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ മാ‍ർച്ച്, സമരം കടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം

CJP Protest Live Updates: പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുള്ള നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയും വക്താവ് സൗരവ് ദാസും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:07 PM IST
CJP Protest: ഞായറാഴ്ച രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സിജെപി; മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ മാ‍ർച്ച്, സമരം കടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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