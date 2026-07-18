/CJP Protest: ജന്തർ മന്തറിൽ സമരവേദിയിൽ സംഘർഷം; സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് സിജെപി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടി നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ സംഘർഷം. ജന്തര് മന്തറില് നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. 28 ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഇയാളെ ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സിജെപി സമരം. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തി. പ്രദേശത്ത് നിന്നും സമരക്കാരെ പോലീസ് ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്.
പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളാണുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വളരെ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന സമരം പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ സംഘര്ഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കല് സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു നടപടി.
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