/CJP Protest: നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇനി ചർച്ചകൾക്കായില്ല; ജന്തർ മന്തർ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിഷ്പക്ഷ വേദിയാകാമെന്ന് സിജെപി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ഇനി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് സിജെപി വ്യക്തമാക്കി. ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ സർക്കാരിന് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊതുവേദി തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് അറിയിച്ചതായി ടൈംസ് നൗ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
നേരത്തെ, സൗരവ് ദാസും അഷുതോഷ് റാങ്കയും അടങ്ങുന്ന പ്രതിനിധി സംഘം മന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡയെ നേരിൽ കണ്ട് ആവശ്യങ്ങളടങ്ങിയ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ മോചനം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി, ജീവനൊടുക്കിയ നീറ്റ് പരീക്ഷാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ചർച്ചകൾ തുടരാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം.
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