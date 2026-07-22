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CJP Protest: നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇനി ചർച്ചകൾക്കായില്ല; ജന്തർ മന്തർ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിഷ്പക്ഷ വേദിയാകാമെന്ന് സിജെപി

CJP Protest Latest Updates: ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ സർക്കാരിന് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതുവേദി തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് സിജെപി നിലപാട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:19 PM IST
CJP Protest: നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇനി ചർച്ചകൾക്കായില്ല; ജന്തർ മന്തർ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിഷ്പക്ഷ വേദിയാകാമെന്ന് സിജെപി

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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