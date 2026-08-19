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Delhi CNG Cylinder Blast: ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി: 3 മരണം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഡൽഹിയിൽ സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ ട്രക്കിന്റെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിലൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടിക്രി കലാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള സി.എൻ.ജി പമ്പിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 20, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:39 AM IST
Delhi CNG Cylinder Blast: ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി: 3 മരണം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Blast | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Delhi CNG Cylinder Blast: ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി: 3 മരണം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്
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