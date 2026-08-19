/Delhi CNG Cylinder Blast: ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി: 3 മരണം, 3 പേർക്ക് പരിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ഇന്ധന പമ്പിൽ സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ ട്രക്കിന്റെ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടിക്രി കലാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള സി.എൻ.ജി പമ്പിലാണ് അപകടം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പമ്പിലും സമീപത്തും വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നുപേരും പമ്പിലെ ജീവനക്കാരാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരിൽ ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.30-ഓടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ട്രക്കിൽ സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവനക്കാരും ഡ്രൈവറുമടക്കം ആറുപേർ വാഹനത്തിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ നിൽക്കവെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ മുണ്ട്കയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
ഗ്യാസ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനീഷ് (25) സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സണ്ണി (30), ബ്രഹ്മ്ജീത് (34) എന്നിവരാണ് പിന്നീട് മരിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൽ വിശദ അന്വേഷണവുമായി ഫോറൻസിക് സയൻസ് സംഘവും ക്രൈം യൂണിറ്റും. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ വിദഗ്ധ സംഘം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സി.എൻ.ജി സിലിണ്ടറിലുണ്ടായ തകരാറാണോ അതോ റീഫില്ലിങ് മെഷീനുകളിലെയും ഉപകരണങ്ങളിലെയും സാങ്കേതിക പിഴവാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് സംഘം പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്.
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