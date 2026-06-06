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CJP Protest Delhi: ഇനി എല്ലാം ഓഫ്ലൈനായി; 'പാറ്റകൾ' സമരം തെരുവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ! ഡൽഹി കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ

Cockroach Janata Party Protest: വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് പോലീസുകാരുമായി അഭിജിത്ത് ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷണാണ് ജന്ദർമന്ദറൽ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:44 AM IST
CJP Protest Delhi: ഇനി എല്ലാം ഓഫ്ലൈനായി; 'പാറ്റകൾ' സമരം തെരുവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ! ഡൽഹി കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ
Image Credit: Abhijeet Dipke | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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