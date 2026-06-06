ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധത്തിന് തയാറെടുത്ത് കോക്രോച്ച് അനുയായികൾ. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ വച്ച് തന്നെ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പോലീസ് അനുമതി നൽകിയത്. ജന്തർമന്ദറിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുക. അംബേദ്ക്കറുടെ ആത്മകഥ ഉയർത്തിപിടിച്ചാണ് അഭിജിത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന ആവശ്യം ആവർത്തിച്ച് അഭിജിത്ത്.
നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ജന്ദർമന്ദറിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മണിവരെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാർ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും പോലീസ് നിർദേശിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രകോപിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ 12 സോണുകളിലായി 2000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സോണിലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോക്റോച്ച് അനുയായികളോടും പുസ്തകവുമായെത്താനാണ് അഭിജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സിജെപി നേതാക്കളും ജന്തര്മന്ദറില് എത്തി. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്താനാണ് അഭിജിത്ത് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്തവ്യപഥിൽ (രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കുള്ള വഴി) കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നീക്കം.
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