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CJP Protest: ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അം​ഗീകരിച്ചു; സമരം അവസാനിച്ചതായി സിജെപി

Cockroach Janata Party: മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചതായി സിജെപി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:45 PM IST
CJP Protest: ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അം​ഗീകരിച്ചു; സമരം അവസാനിച്ചതായി സിജെപി
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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