ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ വിജയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി). മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചതായി സിജെപി പ്രതിനിധികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ഇതിനകം തന്നെ നടപ്പിലായതായി സി.ജെ.പി ദേശീയ വക്താവ് അഷുതോഷ് രങ്ക വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും സർക്കാരുമായി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ-പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ച് നിർദേശങ്ങളടങ്ങിയ നിവേദനം സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും സിജെപി വക്താവ് അറിയിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സമരക്കാർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനപരമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും പാർട്ടി വക്താക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഡൽഹിയിലും ബി.ജെ.പിയോ സഖ്യകക്ഷികളോ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി ചീഫ് വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള കേസുകളുടെ രേഖകൾ അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങളിൽ കൈമാറുമെന്നും കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.