/CJP Protest: ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി; ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ

നീറ്റ് ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി സിജെപി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വലിയ തോതിൽ യുവാക്കൾ അണിനിരന്നിരുന്നു.
"എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു നീണ്ട പോരാട്ടമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി. എന്നാൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാനും പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷേ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല," പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
They said cockroaches will never come on the ground… pic.twitter.com/awz1GdoKVq— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 6, 2026
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, സിബിഎസ്ഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് പരീക്ഷാ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
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