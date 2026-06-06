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CJP Protest: ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി; ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ

Cockroach Janta Party Protest: ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വലിയ തോതിൽ യുവാക്കൾ അണിനിരന്നിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:17 PM IST
CJP Protest: ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി; ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി; ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ
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