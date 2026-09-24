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Cockroach Janta Party: 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം, 48 മണിക്കൂർ സമയം'; പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി

മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സിജെപി അധ്യക്ഷൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 24, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:55 PM IST
Cockroach Janta Party: 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം, 48 മണിക്കൂർ സമയം'; പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Cockroach Janta Party: 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം, 48 മണിക്കൂർ സമയം'; പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
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