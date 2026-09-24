Cockroach Janta Party: 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണം, 48 മണിക്കൂർ സമയം'; പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ദേശവിരുദ്ധനെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു.
13 കോടിയിൽ അധികം വോട്ടുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗ്യാനേഷ് രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ ജയിപ്പിക്കാനായി ഗ്യാനേഷ് മനപ്പൂർവ്വം വോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
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