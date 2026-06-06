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CJP Protest: അഭിജീത് ദിപ്കെ ജന്തർ മന്തറിലെത്തി, കയ്യിൽ അംബേദ്കറുടെ ആത്മകഥ; വൈകിട്ട് ‍അഞ്ച് വരെ പ്രതിഷേധം

Cockroach Janta Party Protest​: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഒരു കോടതി വ്യവഹാരത്തിനിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിഹാസരൂപേണയുള്ള ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മ രൂപംകൊണ്ടത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:17 PM IST
CJP Protest: അഭിജീത് ദിപ്കെ ജന്തർ മന്തറിലെത്തി, കയ്യിൽ അംബേദ്കറുടെ ആത്മകഥ; വൈകിട്ട് ‍അഞ്ച് വരെ പ്രതിഷേധം
Image Credit: CJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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