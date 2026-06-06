/CJP Protest: അഭിജീത് ദിപ്കെ ജന്തർ മന്തറിലെത്തി, കയ്യിൽ അംബേദ്കറുടെ ആത്മകഥ; വൈകിട്ട് ‍അഞ്ച് വരെ പ്രതിഷേധം

ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ജന്തർ മന്തറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരാണ് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 3-ൽ ദിപ്കെ എത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.
പ്രതിഷേധക്കാരോട് നേരിട്ട് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തുവാൻ സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമരസ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു പുസ്തകവും ദേശീയ പതാകയും കരുതണമെന്ന് ദിപ്കെ പ്രതിഷേധക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, വക്താവ് അശുതോഷ് രാങ്ക എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ ആരോപിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ വസതികൾക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകരുതലുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഒരു കോടതി വ്യവഹാരത്തിനിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിഹാസരൂപേണയുള്ള ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മ രൂപംകൊള്ളുന്നത്. തൊഴിൽരഹിതരായ ഒരുവിഭാഗം യുവാക്കളെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രാണികളോട് (കോക്രോച്ച്) ഉപമിച്ചതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം.
ഈ പരാമർശം വലിയ തോതിലുള്ള ഓൺലൈൻ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയും ഒടുവിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്തു. പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്, നടൻ പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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