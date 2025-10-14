English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Coldriff Cough Syrup: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടർക്ക് 10% കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്

Coldriff Cough Syrup: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടർക്ക് 10% കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്

ചുമക്കുള്ള മരുന്ന്  കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:56 AM IST
  • അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ ഉത്പ്പാദന കമ്പനിയായ ശ്രീശൻ ഫാർമക്യൂട്ടിക്കലിൽ നിന്നും മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ 10% കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി.
  • പ്രവീൺ സോണി നൽകിയ ബെയിൽ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

Read Also

  1. Coldriff Cough Syrup: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ചെന്നൈയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
7
Gold Rate in Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
5
Overnight haircare
Haircare: തിളക്കമാർന്ന മുടിക്ക് രാത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
6
Himalayan pink salt
Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Coldriff Cough Syrup: കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടർക്ക് 10% കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്

മധ്യപ്രദേശ്: ചുമക്കുള്ള മരുന്ന്  കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ത്വരയിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.  അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം കോൾഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ ഉത്പ്പാദന കമ്പനിയായ ശ്രീശൻ ഫാർമക്യൂട്ടിക്കലിൽ നിന്നും മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ 10% കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി. പ്രവീൺ സോണി നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ 2023 ഡിസംബറിലെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും, കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അപകടകരമായ മായം കലർന്ന മരുന്ന് ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. 
ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ശ്രീശൻ ഫാർമയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കഫ് സിറപ്പിൽ ഡൈതലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന വിഷമുള്ള രാസവസ്തു ഉള്ളതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മരുന്ന് നിരോധിച്ചിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

ColdriffCough syrup deathCough SyrupColdriff Cough syrupMalayalam news

Trending News