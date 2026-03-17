LPG Shortage: 'പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്'; ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങലെ തുടർന്ന് പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. എൽപിജി വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പാചകത്തിന് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ തേടണമെന്നും സുജാത ശർമ്മ നിർദ്ദേശിച്ചു.
നിലവിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിയും സ്റ്റോക്കില്ലാത്ത സാഹചര്യം നേരിടുന്നില്ലെന്നും ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സിലിണ്ടർ വിതരണം സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സിലിണ്ടർ ബുക്കിംഗിൽ വൻ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും 94% ബുക്കിംഗും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഡെലിവറി ഓതന്റിക്കേഷൻ കോഡ് (ഡിഎസി) സംവിധാനം 76 ശതമാനത്തിൽ എത്തിയതായും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിതരണം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോൺ-ഡൊമസ്റ്റിക് എൽപിജി വിതരണത്തിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും തടയാൻ രാജ്യത്തുടനീളം 12,000-ഓളം റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയെന്നും 15,000 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
