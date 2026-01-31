CJ Roy Funeral Postponed: ബന്ധുക്കൾ എത്താൻ വൈകും; സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാരം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി

ബെംഗളൂരു: അന്തരിച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖനും കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയുമായ സി.ജെ. റോയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. വിദേശത്തുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്താൻ വൈകുന്നതിനാലാണ് സംസ്കാരം മാറ്റിവെച്ചത്. സംസ്കാരം ഇന്ന് നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ബന്നാർഘട്ടയിലെ റോയിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'നേച്ചർ' കോൺഫിഡന്റ് കാസ്കേഡിലാണ് സംസ്കാരം നടക്കുക. വൈകിട്ട് നാലോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. പോസ്റ്റുമോർട്ടം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും.
റോയിയുടെ മരണത്തിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കുടുംബം. റോയിക്ക് മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളോ ഭീഷണികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയതെന്നും സഹോദരൻ സി.ജെ. ബാബു പറഞ്ഞു. "മൂന്ന് ദിവസമായി ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നൽകിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ ഇങ്ങനെ നടന്നു," സി.ജെ. ബാബു.
ആദായനികുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായി അബിൽ ദേവും വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ മാസം ആദ്യ വാരം മുതലാണ് ഐടി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്നവയായിരുന്നു എന്നാണ് താൻ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
