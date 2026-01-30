English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CJ Roy Death News: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കി; സ്വയം വെടിയുതിർത്തത് ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ

CJ Roy Died After Shooting Himself: സ്വന്തം തോക്ക് ഉപയോ​ഗിച്ച് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 07:24 PM IST
  • എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡിനിടെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്
  • സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നു

ബെം​ഗളൂരു: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ സി.ജെ റോയ് (57) ജീവനൊടുക്കി. ആദായ നികുതി റെയ്ഡിനിടെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ബെം​ഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. സ്വന്തം തോക്ക് ഉപയോ​ഗിച്ച് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കൊച്ചി സ്വദേശിയാണ്.

ബെം​ഗളൂരു അശോക് ന​ഗറിലെ ഓഫീസിൽ വച്ചാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. മൃതദേഹം ബെംഗളൂരുവിലെ നാരായണ ഹൃദയാലയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തോക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. സ്വയം തലയിൽ വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് വിവരം.

കൊച്ചിയിലും ബെംഗളൂരുവിലും ഗൾഫിലും നിക്ഷേപമുണ്ട്. നാല് സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അറസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇഡി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്ഡിനിടെ സിജെ റോയിയെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എടുക്കാൻ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോയ റോയ് തലയിലേക്ക് സ്വയം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

