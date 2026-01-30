CJ Roy Death News: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി.ജെ റോയ് ജീവനൊടുക്കി; സ്വയം വെടിയുതിർത്തത് ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ

ബെംഗളൂരു: കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ സി.ജെ റോയ് (57) ജീവനൊടുക്കി. ആദായ നികുതി റെയ്ഡിനിടെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. സ്വന്തം തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കൊച്ചി സ്വദേശിയാണ്.
ബെംഗളൂരു അശോക് നഗറിലെ ഓഫീസിൽ വച്ചാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. മൃതദേഹം ബെംഗളൂരുവിലെ നാരായണ ഹൃദയാലയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തോക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. സ്വയം തലയിൽ വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് വിവരം.
കൊച്ചിയിലും ബെംഗളൂരുവിലും ഗൾഫിലും നിക്ഷേപമുണ്ട്. നാല് സിനിമകൾ നിർമിച്ചു. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അറസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്ഡിനിടെ സിജെ റോയിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എടുക്കാൻ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോയ റോയ് തലയിലേക്ക് സ്വയം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
