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Delhi Protest: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്: മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും എം.പിമാരും കസ്റ്റഡിയിൽ, ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

പി.സി വിഷ്ണുനാഥ്, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി അടക്കമുള്ളവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:49 PM IST
Delhi Protest: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്: മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും എം.പിമാരും കസ്റ്റഡിയിൽ, ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
Image Credit: Delhi Protest | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Delhi Protest: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്: മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും എം.പിമാരും കസ്റ്റഡിയിൽ, ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
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