/Delhi Protest: രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്: മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥും എം.പിമാരും കസ്റ്റഡിയിൽ, ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്ദിറിൽ സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തുകയുണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രതിഷേധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും എംപിമാരും പിന്തുണയുമായി സമരവേദിയിലെത്തിയിരുന്നു.
സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മന്ത്രി പി.സി വിഷ്ണുനാഥ് അടക്കമുള്ളവരെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ തറയിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിയത്. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പിയേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ സമരം തുടങ്ങിയത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി ലക്ഷ്യമാക്കി അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കമുണ്ടായത്. അതീവ സുരക്ഷ മേഖലയാണിത്. മിന്നൽ സമരത്തിനെത്തിയ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. പോലീസിന്റെ നടപടി എംപിമാരടക്കം ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സംഘർഷമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.
പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിലത്തിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. മുഴുവൻ എംപിമാരെയും അണിനിരത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. സിജെപി നടത്തിയ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നിവരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സമരം. സമരം രാത്രിയിലും തുടരും.
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