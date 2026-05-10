ന്യൂഡൽഹി: നേതാക്കന്മാർക്കായി ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതായി ഹൈക്കമാൻഡ്. ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രകടനം നടത്തിയാലും അത് അയോഗ്യതയായി വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെയും ഹൈക്കമാൻഡ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രകടനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കെപിസിസി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
