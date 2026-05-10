English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • Congress: ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു, തുടർന്നാൽ അയോ​ഗ്യത! കടുപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം

Congress: ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു, തുടർന്നാൽ അയോ​ഗ്യത! കടുപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം

ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 08:56 AM IST
  • കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെയും ഹൈക്കമാൻഡ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രകടനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കെപിസിസി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്.
  • സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. Rahul Gandhi: 'മൂന്ന് പേരും മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്ക് അർഹര്‍'; സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള ചർച്ചക്ക് ശേഷം പ്രഖ്യാപനമെന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vipareet Rajayoga: ചൊവ്വയുടെ കിടിലം രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Vipreet Rajayoga
Vipareet Rajayoga: ചൊവ്വയുടെ കിടിലം രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും
6
Astrology
Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും
Congress: ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു, തുടർന്നാൽ അയോ​ഗ്യത! കടുപ്പിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി: നേതാക്കന്മാർക്കായി ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതായി ഹൈക്കമാൻഡ്. ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രകടനം നടത്തിയാലും അത് അയോ​ഗ്യതയായി വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെയും ഹൈക്കമാൻഡ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രകടനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കെപിസിസി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദീപ ദാസ്മുൻഷിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CongressHigh CommandKerala CM Raceകോൺ​ഗ്രസ്കോൺ​ഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്

Trending News