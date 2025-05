Jai Hind Sabha: സായുധ സേനയുടെ വിജയത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ മെയ് 20 മുതൽ 30 വരെ കോൺഗ്രസ് 'ജയ് ഹിന്ദ് സഭകൾ' നടത്തും

ന്യൂഡൽഹി: മെയ് 20 നും 30 നും ഇടയിൽ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ‘ജയ് ഹിന്ദ് സഭകൾ’ നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനെക്കുറച്ചും അതിലെ നിശ്ശബ്ദതയും ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സൈനിക വിമുക്തഭടന്മാർ, പാർട്ടി നേതാക്കൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ യോഗങ്ങളിൽ കാണുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Indian National Congress will hold ‘Jai Hind Sabhas’ across India to salute the supreme valour and success of our Armed Forces.

We also must raise serious questions on security lapses, the Government’s handling of national security, and its silence on the concerning involvement…

